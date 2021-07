Milan, Tomori: “Emozionante giocare in Champions. Non vedo l’ora…”

Il Milan torna a giocare la Champions League dopo sette stagioni. Ci sarà anche Tomori a guidare la difesa

Il Milan si prepara a vivere una stagione intensa, con il ritorno in Champions League. I rossoneri vogliono ben figurare e magari migliorare il bottino della scorsa annata, puntando magari allo scudetto dopo la piazza d'onore nel 2021. Il difensore Fikayo Tomori spiega le sue sensazioni ai microfoni di Milan TV: "Sono molto emozionato, il Milan ha da sempre una grande tradizione in questa competizione. C’è un rapporto speciale tra il Milan e la Champions League e non vedo l’ora di giocare in un San Siro pieno di tifosi, una cosa che purtroppo non ho ancora potuto vivere. In vacanza molte persone mi hanno parlato di come sia San Siro pieno in una serata di Champions League. Chi avrebbe mai pensato di poterlo vivere un giorno? Spero che accada presto e che la stagione del Milan sia molto positiva". I tifosi rossoneri possono davvero sognare un'annata da protagonisti.