Milan, Tonali ammette: “Ibrahimovic un esempio, fa ancora la differenza”

Sandro Tonali fa il suo esordio con la maglia del Milan. Il centrocampista, grande colpo di mercato dei rossoneri, è subentrato a partita in corso contro il Bologna, ben figurando come il resto della squadra.

LE PAROLE DI TONALI

Tonali commenta la sua prima con la maglia del Milan ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo essere rilassati di testa, ma abbiamo anche molte partite ed è difficile. Non abbiamo trovato difficoltà. Si è alzato il livello. I compagni sono fantastici. Sono pronti tutti a sacrificarsi. Ci teniamo a vincere. Siamo sempre uniti. Ibrahimovic è un esempio per tutti. Ha dimostrato di poter ancora giocare e vincere le partite. Dobbiamo prenderlo come un idolo che fa vincere. Il numero 8, oltre che essere bello, è importante. L’hanno indossato tanti campioni. Devo cercare di fare l’1% dei miei predecessori nella storia del Milan”.