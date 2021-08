Milan, Tonali: “Bellissimo vincere con i tifosi. Ora spero in San Siro pieno”

Il centrocampista in campo al debutto dei rossoneri contro la Sampdoria

Buona la prima per il Milan che al debutto in campionato porta a casa i tre punti contro la Sampdoria. Decide una rete nel primo tempo di Brahim Diaz che fa felice la squadra di Pioli. Dopo il match, anche Sandro Tonali parlando a Milan TV ha voluto condividere la propria gioia per la buona prova all'esordio in questa stagione.

AVANTI COSI' - "È stata una partita tosta, sono le partite più difficili e da non sottovalutare che non si chiudono mai. Noi da giocatori da Milan siamo riusciti a tenere positività in campo, a tenere la testa alta e ragionare", ha detto Tonali. "Crescita mia e del gruppo? Abbiamo messo un mattoncino del nostro percorso insieme. Siamo partiti bene e dobbiamo continuare così partita dopo partita, è l’unica cosa da far in questo momento".