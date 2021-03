Milan, Tonali: “Nella partita con il Rio Ave è scattato qualcosa in noi. Pioli mi sta aiutando molto”

Il giovane centrocampista del Milan Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare il momento vissuto dai rossoneri: “Riguardo spesso la foto di quando eravamo tutti uniti a centrocampo sotto la pioggia e con il freddo durante i rigori col Rio Ave. Da quella foto, ce l’abbiamo stampata anche negli spogliatoi, ti scatta una scintilla, ti fa capire da dove siamo partiti e cosa abbiamo passato per arrivare dove siamo ora. Per quanto riguarda il secondo tempo di Manchester non si può entrare in campo senza cattiveria e grinta in una partita del genere, quando stai perdendo uno a zero ma stai facendo tu la partita. Pioli? Il mister mi sta dando molto, mi sta aiutando molto durante gli allenamenti e anche in momenti extra calcio, sta contribuendo fortemente alla mia crescita, è una persona vera e siamo con lui”.

