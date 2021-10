Milan, Tonali non si nasconde: “Scudetto? È un obiettivo…”

Il centrocampista autore della seconda rete dei rossoneri contro l'Atalanta

CRESCITA E OBIETTIVI - "Dopo il loro gol del 2-3 ci siamo spaventati ma ormai era finita. Abbiamo fatto un’ottima partita", ha detto Tonali. "Siamo andati piuttosto forti nonostante ci fosse un po' di stanchezza dovuta alla gara giocata in Champions League. Abbiamo dato tutto in campo e siamo soddisfatti per questa vittoria. Il gol? Ho segnato contro una grandissima squadra che significa tanto per me e lo porterò dentro per sempre. Adesso continuiamo così. Se vieni a Bergamo e giochi una partita del genere vuol dire che sei sulla strada giusta. Scudetto? Non parliamo di queste cose, ma è un obiettivo del Milan".