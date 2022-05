Milan, Tonali: “Scudetto? Prima era sogno, ora è un obiettivo”

Il centrocampista autore di una doppietta contro l'Hellas Verona

"Mancano 4 punti per realizzare quello che tre anni fa era un sogno, mentre ora è un obiettivo . Abbiamo capito di essere una grande squadra e di essere forti, non dobbiamo mollare in questo momento ma bisogna tenere alta la concentrazione", ha detto Tonali .

"Uno dei giorni più belli della mia vita? Per ora posso dire di sì. Fino a questo momento c'era la partita con la Lazio, che ora passa al secondo posto per lasciare spazio al primo a questa con il Verona. Me la porterò dentro per un po' di tempo, sperando di vivere altre emozioni ancora più forti". "Pioli ha detto che assomiglio a De Rossi? Non lo so, ho sentito anche altri paragoni. Parlo spesso con Pioli, soprattutto ora che mi fa giocare più avanti come accaduto con la Lazio. Gioco in tutti i ruoli del centrocampo, non ho problemi".