Milan, Tonali vuole subito riscatto: “Reagire dopo sconfitta e vincere col Genoa”

Il centrocampista vuole subito tornare al successo dopo la sconfitta contro il Sassuolo

Altra caduta per il Milan che contro il Sassuolo perde la sua seconda partita di fila in campionato. Un k.o. che Sandro Tonali vuole subito dimenticare come confermano le sue parole rilasciate ai microfoni di Milan TV: "Ci ha fatto male non gestire il vantaggio dell'1-0 e subire una rete dopo tre minuti. Questo ci ha influenzato; poco dopo è arrivato l'1-2 e non abbiamo più reagito. Non abbiamo avuto una reazione all'altezza del Milan. Anche oggi abbiamo preso 3 gol, abbiamo fatto tanti errori".