Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Milan e Torino chiudono la ventiquattresima giornata di Serie A. I rossoneri cercano punti per sognare ancora l’Europa League, scavalcando diverse formazioni in classifica. I granata, invece, non vogliono rimanere invischiati nella lotta per la salvezza. Fischio d’inizio alle ore 20.45 a San Siro. Queste le scelte di formazione da parte di Stefano Pioli e Moreno Longo:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Edera; Belotti