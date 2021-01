Milan-Torino streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Milan-Torino si gioca oggi sabato 9 gennaio 2021 a San Siro per la sfida valida per la 17^ giornata di Serie A. Rossoneri a caccia di punti dopo il primo stop stagionale contro la Juventus. Granata in fiducia e desiderosi di fare bene per migliorare la classifica fin qui deludente.

Milan-Torino, le probabili formazioni

Squadra praticamente decise con il Milan di Stefano Pioli che si affiderà a Donnarumma in porta; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. Ancora out Ibrahimovic che potrebbe tornare nella prossima gara. Torino dell’ex Giampaolo che andrà in campo con Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

Come vedere la partita in diretta e streaming

Milan-Torino si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, ovviamente a porte chiuse così come imposto per via della pandemia. La sfida sarà valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20.45.

La partita che vedrà protagoniste i rossoneri e i granata sarà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 disponibile al canale 209 del satellite.

Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Su DAZN la telecronaca della partita sarà a cura di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi. Essendo trasmessa da DAZN , Milan-Torino sarà ovviamente visibile in live streaming. La sua visione sarà possibile anche da dispositivi mobili come pc o notebook collegandosi al sito ufficiale di DAZN, o su tablet e smartphone attraverso l’app compatibile con i sistemi iOS e Android.