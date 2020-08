Milan, tutte le dichiarazioni di Gazidis e Maldini sul rinnovo di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha ricoperto un ruolo fondamentale nella seconda parte di stagione del Milan. Lo svedese da gennaio ha segnato 11 gol e anche nel post lockdown è stato uno dei migliori.

IBRA RINNOVA? PARLANO MALDINI E GAZIDIS

Proprio per il suo impatto positivo sull’annata rossonera, i tifosi lo vorrebbero a San Siro ancora una stagione, ma trattare con Mino Raiola non è sicuramente facile. La richiesta del giocatore è di 7 milioni mentre la dirigenza è ancora ferma a 6. Nessun dramma però, l’accordo si farà. Almeno stando alle dichiarazioni di Gazidis e Maldini. Queste le parole dell’amministratore delegato rossonero: “Fin dal suo arrivo ha giocato un ruolo importante, vogliamo che continui ad averlo. Stiamo facendo tutto il possibile affinché si possa trovare un accordo. E’ una sfida speciale per tutti, anche per Zlatan. Personalmente sono ottimista per l’esito della trattativa”. Così invece Paolo Maldini: “Stiamo lavorando duramente per trovare un accordo. Questa stagione non avrà una preparazione normale, entreremo nel vivo già fra una ventina di giorni. La nostra idea è quindi quella di chiudere il discorso rinnovo in tempi stretti. In caso contrario è normale che ci debba essere un piano B. Lui sa che è la nostra priorità”.