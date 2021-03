Milan-Udinese diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Udinese si gioca questa sera, mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale di Serie A. A San Siro i rossoneri proveranno a confermarsi nelle zone altissime della classifica e a mettere pressione all’Inter capolista. I friulani, dal canto loro, cercano punti preziosi per togliersi definitivamente dalle zone calde del tabellone.

Milan-Udinese, le probabili formazioni

Squadre praticamente decise da entrambe le parti. Il Milan di Pioli si affiderà a Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao. Out Ibrahimovic per infortunio con lo svedese che non guardeà la sfida perché impegnato a Sanremo per il Festival. L’Udinese di mister Gotti, invece, opterà per Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Llorente, Nestorovski.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Llorente, Nestorovski.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Milan-Udinese si disputerà, come detto, questa sera mercoledì 3 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle ore 20.45. Direzione affidata all’arbitro Davide Massa.

Sarà DAZN a trasmettere la sfida Milan-Udinese, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Attraverso DAZN, gli utenti potranno seguire la sfida anche in diretta streaming dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.