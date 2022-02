Milan-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:45 per la 27^ giornata di Serie A

Redazione ITASportPress

Milan-Udinese si gioca questa sera, venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 18:45 per la 27^ giornata di Serie A. Scendono in campo i primi della classifica contro i friulani alla ricerca di punti preziosi.

Milan-Udinese, probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre con Pioli e Cioffi chiamati a fare i conti con infortunati e indisponibili di lunga data. Ancora out Ibrahimovic tra i padroni di casa. Attacco affidato a Giroud con Leao e Messia con Brahim Diaz che agirà tra trequartista.

In casa Udinese dovrebbe trovare spazio Pereyra dall'inizio dopo aver messo diversi minuti sulle gambe nel precedente turno in ripresa dall'infortunio. In avanti Beto.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

Dove vedere la partita

La gara tra Milan e Udinese, in programma venerdì 25 febbraio 2022, verrà disputata allo stadio San Siro di Milano con il fischio d'inizio previsto alle ore 18:45. La gara tra rossoneri e bianconeri sarà l'anticipo del 27° turno di Serie A.

Sarà possibile seguire Milan-Udinese in diretta e in esclusiva su DAZN: basterà scaricare l'app su una moderna Smart TV o su Android TV, grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita tra Milan-Udinese sarà visibile in diretta streaming sempre su DAZN: in questo caso basterà scaricare l'app su dispositivi mobili, ovvero smartphone e tablet, ma anche su PC e Notebook. In alternativa per gli abbonati sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma.