Milan UFFICIALE: Ibrahimovic, il ritorno è realtà

Il grande ritorno è realtà: Zlatan Ibrahimovic è un giocatore del Milan. Lo ha reso noto la società rossonera in un comunicato: “AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”. Ibrahimovic torna al Milan dopo sette anni: in rossonero ha conquistato uno scudetto al primo colpo nel 2010/11. Poi il secondo posto dietro la Juventus di Conte e l’addio per approdare al Paris Saint-Germain.