Milan, un ex rossonero è pronto a tornare: si lavora al prestito

Dopo un passato in rossonero, Gerard Deulofeu sarebbe pronto a rivestire nuovamente i colori del Milan. L’ala catalana ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Watford retrocesso dalla Premier alla Championship. Stagione nera per il giocatore di scuola Barcellona che a marzo si era procurato la rottura del crociato del ginocchio destro durante il match contro il Liverpool. Stando alle voci di mercato, il suo ritorno in campo potrebbe essere ancora a tinte rossonere.

DEULOFEU TORNA AL MILAN

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, dopo la retrocessione il giocatore avrebbe chiesto la cessione al club che ora si sta guardando intorno. Uno dei club ad alzare la mano è stato il Milan che riaccoglierebbe lo spagnolo a 3 anni dalla sua ultima apparizione rossonera. Le indiscrezioni parlano di un prestito con diritto di riscatto, ma l’affare è ancora in fase embrionale. Il suo arrivo sicuramente garantirebbe a Pioli di avere un innesto di qualità che conosce, seppur poco, il calcio italiano.