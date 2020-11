Milan-Verona diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Verona si gioca questa sera domenica 8 novembre alle 20.45 per la sfida valida per la settima giornata di Serie A. Rossoneri ospitano la squadra veronese allenata da Juric e vorranno confermarsi in testa alla classifica.

Milan-Verona, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per i padroni di casa. Il Milan dovrebbe schierarsi con Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Il Verona, invece, con Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni e l’ex Kalinic in avanti.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leao; Ibrahimović.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Milan-Verona si disputerà questa sera, domenica 8 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio della gara, valida per la settima giornata di Serie A, è in programma per le ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il posticipo domenicale tra rossoneri e veronesi che potrà essere visto live in diretta sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Chi lo preferisse potrà vedere Milan-Verona in diretta streaming potrà farlo con diverse modalità. La partita potrà essere seguita dagli abbonati Sky, mediante Sky Go, sia su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, avendo precedentemente cura di scaricare l’applicazione per sistemi Android e iOS.

Un’altra alternativa è costituita poi da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A a chi compra uno dei pacchetti proposti.