Milan-Verona, le formazioni ufficiali

Milan in emergenza

In emergenza a causa delle assenze tra gli altri di Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz, il Milan ospita a San Siro il Verona. Pioli schiera Tatarusanu in porta e Ballo Touré in difesa. In avanti c'è Giroud, spazio dal 1' per Maldini. Tudor si affida alle capacità offensive di Kalinic e alla sostanza di Barak sulla trequarti. Diretta su Sky Sport Calcio.