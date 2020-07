Milan, via Pioli e Rangnick subito dentro: il piano di Gazidis

Il Milan si starebbe preparando ad un clamoroso cambio di scena: via Stefano Pioli e subito dentro Ralf Rangnick. Un piano escogitato da Gazidis e che nelle prossime settimane potrebbe diventare realtà.

VIA PIOLI

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in questo momento vede a serio rischio la propria posizione all’interno del club rossonero. La squadra rispetto alla passata stagione ha otto punti in meno, e un eventuale allontanamento dalla qualificazione alle coppe europee potrebbe costringere l’ex dirigente dell’Arsenal ad intervenire per tentare di porre rimedio ad una situazione che fin da inizio stagione non è affatto rosea.

RANGNICK SUBITO

Ralf Rangnick subito al Milan. Questo è il piano del dirigente milanista e che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane. Se il club rossonero non dovesse raccogliere sul campo ciò che serve per continuare ad essere in corsa per un posto nelle coppe, sarebbe necessario intervenire per cercare di raddrizzare una situazione che non può più permettersi di vivere sbandate. La disponibilità da parte del tecnico tedesco c’è, a patto che un’eventuale mancata qualificazione nelle coppe non condizioni tutto ciò che verrà dopo, calciomercato incluso. Pioli, Rangnick e il Milan: il primo è pronto ad andare, il secondo è pronto ad entrare, e il terzo aspetta di conoscere il proprio destino.