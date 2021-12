Milan vince a Empoli, Napoli ko in casa con lo Spezia

La risposta delle due inseguitrici dell'Inter capolista

Nelle partite delle 21 della 19a giornata di Serie A successo del Milan a Empoli per 4-2 e sconfitta sorprendente del Napoli al Maradona contro lo Spezia per 1-0. Al Castellani primo tempo bello. Kessié porta in vantaggio il Milan al 12' con una conclusione dal limite. Dopo 6' Bajrami fa 1-1 con un destro incrociato. Sul finire della prima frazione ancora Kessié beffa un non impeccabile Vicario. Nella ripresa Florenzi fa 3-1 su punizione, Hernandez segna il quarto gol. Accorcia su rigore Pinamonti all'85' ma il Milan porta a casa i tre punti.