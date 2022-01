Milan vince e convince a Venezia ed è momentaneamente primo

Confermate le impressioni con la Roma: il Milan ha reso tutto semplice al Penzo

Prova di forza del Milan che senza molti titolari ha vinto a Venezia 3-0 in maniera netta e autoritaria. Lagunari anche con squadra giovane che si è opposta ai rossoneri certamente con qualità maggiore. Al Penzo dopo due minuti la sblocca subito Ibrahimovic, poi Leao e Florenzi in particolare vanno vicini al gol. Il Venezia ha richiesto un calcio di rigore. A inizio ripresa Theo Hernandez fa doppietta (il secondo su rigore), padroni di casa in 10 per il rosso a Svoboda. Terza vittoria di fila per il Milan momentaneamente in vetta alla classifica. Pioli festeggia bene la sua 400a panchina in Serie A.