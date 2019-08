Milan, vittoria per 2-0 in Kosovo contro il Feronikeli: a segno Suso e Borini

Prosegue il precampionato del Milan con un successo per 2-0 a Pristina, capitale del Kosovo, contro la formazione locale del Feronikeli. La formazione di Giampaolo si è imposta grazie ai gol di Suso e Borini, due della “vecchia guardia”, che hanno timbrato il tabellino rispettivamente nel primo e nel secondo tempo. Lo spagnolo ha confermato l’ottimo stato di forma sbloccando il match direttamente da calcio di punizione, mentre il secondo ha trafitto il portiere avversario in spaccata al volo su assist dalla sinistra di uno scatenato Rafael Leao: il 20enne portoghese, che ha giocato i secondi 45′, ha dato sfoggio alle sue grandi qualità tecniche e di corsa. Ancora a secco Piatek, cercato con continuità, e prova complicata per André Silva; bene invece Strinic, Bonaventura (si sta riprendendo alla grande dal lungo stop) e Paquetá, che sta ritrovando la forma. Il prossimo test dei rossoneri è in programma sabato prossimo, 17 agosto, contro il Cesena.