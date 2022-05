Milan vola: Terracciano sbaglia e Leao punisce la Fiorentina

Grave errore del portiere viola che ha rinviato male sui piedi dell'attaccante rossonero

Un errore del portiere della Fiorentina, Terracciano ha consentito a Leao a 8' dalla fine di segnare il gol che alimenta i sogni di scudetto del Milan. I rossoneri hanno vinto 1-0 contro la Viola che ha tenuto meglio il campo nel primo tempo abbassandosi nella ripresa. Tre punti scudetto per la squadra rossonera conquistati al termine di una gara complicata. In avvio annullato un gol a Theo Hernandez per fuorigioco di Messias a inizio azione, poi Igor sfiora il vantaggio. Dopo il quarto d'ora è Giroud a divorarsi l'1-0, dall'altra parte l'ex Saponara impegna Maignan. A inizio ripresa Leao spedisce alto da posizione ravvicinata, pericoloso anche Theo. Nel finale Maignan salva su Cabral, all'82' la sblocca Leao che approfitta di un passaggio sbagliato di Terracciano.