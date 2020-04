Milenkovic ammette: “Contagi alla Fiorentina? Ho avuto paura. Non sapevo cosa poteva accadere”

Nikola Milenkovic si racconta e lo fa ai microfoni di Tuttosport. Il difensore della Fiorentina ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A ma anche dei casi di contagio da coronavirus all’interno della squadra Viola.

TRA CASA E CAMPO – “La voglia di tornare a giocare tantissima”, ha detto Milenkovic. “Non è facile per uno sportivo rimanere così a lungo a casa”. E sui contagi: “Ammetto di aver avuto paura, nessuno poteva sapere cosa sarebbe potuto succedere dopo che alcuni compagni aveve contratto il coronavirus. Mi sono preoccupato per la squadra e i membri dello staff. Per fortuna ora stanno tutti bene”. Tra i giocatori positivi al Covid-19, anche il connazionale e amico Vlahovic che di recente ha dichiarato di voler diventare simbolo della Fiorentina: “Non mi ha stupito, so quanto Dusan sia legato a Firenze e a questi colori e quanto gli piacerebbe lasciare qui il segno”. E a livello personale: “Mercato? Penso solo alla Fiorentina che insieme alla città mi ha accolto da subito molto bene facendomi sentire a casa. Da parte mia ho provato a ricambiare con il massimo impegno per questi colori”.