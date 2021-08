Milenkovic carica la Fiorentina: “Vogliamo essere la sorpresa dell’anno”

Parla il difensore della Viola

SOGNARE IN GRANDE - "Fiorentina rivelazione dell'anno. Sono rimasto per sognare", sono queste le parole in sintesi che spiccano nell'intervista di Milenkovic. Il difensore serbo, fresco di rinnovo, si è detto molto ambizioso: "Dopo quattro anni avevo bisogno di capire le ambizioni del club e la direzione che si sarebbe voluto prendere. Il nuovo allenatore mi ha colpito molto. Il futuro è oggi. Alla base di tutto, poi c’è l’affetto ricevuto. Nonostante offerte molto alte di club europei importanti non ho mai chiesto di essere ceduto". E ancora: "Vorrei regalare la possibilità di ambire a traguardi importanti, far vivere grandi emozioni. La Fiorentina sarà la sorpresa dell'anno".