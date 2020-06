Milik, addio vicino? Dalla Spagna arriva un’offerta che fa tremare il Napoli

Mezza Europa ha gli occhi sul Napoli. Da Koulibaly a Callejon alcuni giocatori molto probabilmente saluteranno l’Italia per trasferirsi all’estero. Per il difensore è pronto il Manchester City con un’offerta pari a 80 milioni di euro. Anche l’ala spagnola lascerà a fine stagione, ma in quel caso il Napoli ha già pronto il sostituto. Discorso diverso invece per la punta, nel caso dovesse partire Milik.

L’Atletico tenta Milik

Nonostante le voci sul rinnovo, non sono mai cessate le indiscrezioni riguardo ad una probabile cessione dell’attaccante polacco. Su di lui ci sono molte squadre e anche la Juventus avrebbe manifestato interesse nei confronti del classe ’94. Attenzione però alle sirene che arrivano dalla Spagna. Secondo quanto riportato da As ci sarebbe stato un incontro in video conferenza tra il giocatore, il suo agente e il direttore sportivo dell’Atletico Madrid. Il quotidiano spagnolo parla di un’offerta intorno ai 5 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio di quanto percepisce a Napoli.