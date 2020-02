Milik, che beffa! Il giudice sportivo lo multa di 2000€ per simulazione

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco del Napoli era stato protagonista di un episodio piuttosto controverso in area di rigore durante la partita contro il Lecce.

Nonostante le immagini avessero evidenziato un contatto all’interno dell’area di rigore, in quella circostanza Milik venne ammonito dall’arbitro Giua per simulazione e ora è arrivata anche la beffa. Al polacco infatti è stata inflitta una multa di 2000 euro “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.