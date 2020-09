Milik, l’agente a Trigoria: manca solo il sì del giocatore

Potrebbe sbloccarsi nel giro di qualche ora il valzer degli attaccanti in Serie A. La nuova Roma di Friedkin avrebbe identificato in Milik il nuovo attaccante dei giallorossi e dopo una trattativa piuttosto lunga, sembra essere arrivata la fumata bianca.

MILIK AD UN PASSO DALLA ROMA

Come riportato da SkySport, nel pomeriggio l’agente del giocatore ha incontrato la dirigenza a Trigoria per discutere il passaggio del suo assistito. Roma e Napoli hanno giù un accordo di massima con un prestito oneroso di 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 15. Con Milik in giallorosso, ecco che Dzeko potrebbe partire alla volta di Torino dove ha già pronto un contratto di 7.5 milioni per due anni. Il polacco ora deve dare solo il suo assenso all’operazione, ma le indiscrezioni parlano di un affare già concluso.