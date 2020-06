Milik-Lozano, il Napoli passa a Verona. Simeone fa volare il Cagliari

Dopo la vittoria in Coppa Italia, il Napoli non smette di vincere. Gli azzurri, galvanizzati dal successo contro la Juventus, passano sul difficile campo dell’Hellas Verona per 2-0, prenotando così il sesto posto in classifica. La rimonta della squadra di Gattuso in classifica continua, attuando il sorpasso agli stessi scaligeri. Soffre, ma sorride il Cagliari: i sardi si impongono sulla Spal in trasferta con la rete di Simeone.

VERONA-NAPOLI – Nonostante il lungo stop, Hellas e Napoli sono tra le formazioni apparse più in forma al momento della ripresa. Nel primo tempo i padroni di casa rischiano grosso quando Zielinski va al tiro dalla distanza, trovando la risposta di Silvestri. Verre sfiora il vantaggio per i gialloblu mancando di pochissimo il tap in con un colpo di petto da due passi. Nemmeno Faraoni e Di Carmine sono fortunati. Il risultato si sblocca al 38′ grazie a Milik: l’attaccante polacco colpisce perfettamente di testa su calcio d’angolo di Politano e fa 1-0. Nella ripresa il Verona trova il pari con Faraoni, ma il Var rileva un’irregolarità e annulla la rete. Nel finale il Napoli fa 2-0: Lozano viene pescato sul secondo palo da Ghoulam e non sbaglia.

SPAL-CAGLIARI – I sardi cercano di uscire dalla crisi di risultati, mentre gli emiliani hanno disperato bisogno di punti per alimentare il sogno salvezza. Ne esce fuori un incontro fortemente bloccato e privo di grandissimi sussulti. Vicar sfiora il vantaggio per la Spal, ma Rog e Joao Pedro vanno a un passo dall’1-0 per il Cagliari (straordinario Letica in occasione della punizione calciata dall’ex Napoli). Sul finire di primo tempo, grande occasione per Strefezza che manca di poco la porta di Olsen. Nel secondo tempo le occasioni da gol scarseggiano. La chance più nitida per sbloccare il risultato capita alla Spal: Olsen si supera su Cerri da due passi e poi Petagna spara alle stelle da due passi. Gol sbagliato e gol subito: Letica para su tiro dalla distanza, Joao Pedro serve Simeone che di testa sigla il gol partita.