Milinkovic-Savic, frattura al naso ridotta: punta al ritorno nel derby

Il centrocampista si era infortunato sabato sera contro la Fiorentina

Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore resterà a riposo tutto lunedì, mentre da martedì invece, potrebbe tornare ad allenarsi indossando una mascherina protettiva. Difficile vederlo in campo contro il Parma nel turno infrasettimanale in programma mercoledì sera. Le sue condizioni verranno osservate di giorno in giorno. Sembra più probabile che il Sergente possa tornare a disposizione di mister Simone Inzaghi direttamente per il derby di sabato con la Roma. Il giocatore vuole esserci e vuole essere protagonista con la speranza di provare a centrare ancora il traguardo Champions che, dopo il k.o. con la Fiorentina sembra essersi piuttosto allontanato.