Milinkovic-Savic: “Futuro alla Lazio? Ho due anni di contratto non ascolto i rumors”

Parla il centrocampista biancoceleste

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato al portale serbo MozzartSport, commentando anche le voci di mercato relativa al sul suo futuro: "E' da tanto che sento parlare di mercato, ma mi limito a leggere le notizie senza dargli molta importanza", ha detto il giocatore biancoceleste. "Quando c'è stato davvero qualcosa di concreto, la Lazio non mi ha lasciato andare e io sono rimasto. Abbiamo aperto un nuovo ciclo, prolungando il mio contratto. Ora ho ancora due anni, vediamo cosa succederà. Quando ero più giovane ci pensavo di più, ora capisco meglio le cose. Finché non c'è qualcosa di concreto non mi lascerò condizionare".