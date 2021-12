Milito e il derby di Genova: “Tifo Grifone e vorrei segnasse Pandev”

Parla l'ex attaccante rossoblù

SFIDA E GOL - L'ex attaccante è stato grande protagonista nei derby disputati in carriera: "Il gol nel derby? Devo dire che è sempre belle fare gol nel derby. Ho vissuto un anno indimenticabile avendo segnato sia all’andata che al ritorno. Emozioni che resteranno per sempre dentro. La prima immagine che mi viene in mente è il gol alla Sampdoria nel derby dove giocavano in casa. Ma anche il tris al ritorno non lo dimentico", ha detto Milito . Tutti i derby hanno qualcosa di speciale. Quello di Genova si vive in città tutto l’anno, è troppo importante per i tifosi. A Genova si vive per il derby".

ATTUALITA' - "Shevchenko? Un grandissimo campione, uno degli attaccanti più forti di quegli anni. Come allenatore gli auguro il meglio e spero inizi proprio qui al Genoa". Poi proprio sui rossoblù e il suo rapporto con l'ambiente: "Sento spesso i miei ex compagni tra cui Criscito e Pandev. Faccio il tifo per loro e sarei felice se segnasse Goran, ma al di là di questo spero nei tre punti per il Grifone". Infine un pensiero sul presidente Zangrillo: "Lo conosco da tempo. Non piace candidarmi per nessun ruolo, sono cose che devono venire in modo naturale. Non abbiamo mai parlato di nulla in particolare ed è la verità. Lasciamo che le cose succedano con il tempo. Io sarò sempre un tifoso genoano".