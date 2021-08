Milito: “Mourinho farà bene alla Roma. Scudetto? Inter ancora favorita”

Il Principe parla di Inter e di Roma in vista del prossimo campionato 2021-22

In casa nerazzurra ha lasciato ricordi indelebili, specie per quell'impresa del 2010 quando con la maglia numero 22 dell'Inter diventò assoluto protagonista del Triplete. Parliamo di Diego Milito, ex bomber argentino, che ai microfoni di Sportweek ha fatto il punto sulla prossima stagione di Serie A affrontando anche il tema Roma con l'arrivo di José Mourinho, uno che il Principe che conosce decisamente bene...