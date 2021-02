Mirabelli: “Inter verso lo scudetto, peccato per l’Atalanta. A Milano avrei voluto Fonseca”

La lotta scudetto entra nel vivo. La Juventus prova a difendere il trono occupato in tutti questi anni, ma per i bianconeri non sarà un’impresa facile. Secondo l’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli sarà addirittura impossibile. Lo ha confidato a Tele Lazio Nord: “Io credo che l’Inter, con una rosa e un allenatore importante, si stia avviando a vincere lo scudetto. Pensavo che a contenderglielo poteva essere l’Atalanta, Poi i bergamaschi, con questa Champions, si sono un po’ distratti, altrimenti sarebbero una squadra importante. Oggi sono un po’ in ritardo, però credo che l’Inter vincerà serenamente, tranquillamente e comodamente lo Scudetto. La vera lotta sarà la Champions e saranno dolori per chi non ci andrà”.

FONSECA

Poi Mirabelli racconta anche di aver sempre apprezzato il tecnico della Roma Paulo Fonseca: “Mi piace molto. Quando ero all’Inter, oltre a studiare i giocatori amavo studiare anche gli allenatori: lui era al Braga, andavo spesso lì perché lui faceva veramente giocare bene la sua squadra, ti lasciava quell’impronta importante. Allenatore visionato già all’epoca. Sappiamo le difficoltà di Roma, ma lui sta facendo un grande lavoro e spero che la società se lo tenga stretto. Se l’avevo proposto all’Inter? Ci eravamo andati vicino, avevamo parlato anche con il suo entourage”.