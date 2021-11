Miranchuk, l’intermediario: “Il Genoa lo apprezza molto”

Acquistato per 15 milioni nell’estate del 2020 dal Lokomotiv Mosca, il nazionale russo non ha mai trovato spazio a Bergamo

Il noto procuratore Valerio Giuffrida ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del calciatore dell'Atalanta Aleksey Miranchuk che lo stesso agente ha portato in Italia fungendo da intermediario con la Lokomotiv Mosca e la dirigenza bergamasca. "Diversi club, tra cui il Genoa, apprezzano Miranchuk -ha detto a RB Sport Giuffrida-. Al momento però non ci sono contatti". L'ex Lokomotiv in campionato in 6 partite ha appena collezionato 184 minuti. In Champions le cose non vanno meglio e ha collezionato appena 35 minuti spalmati in due gare. L'Atalanta crede molto nel nazionale russo, ma Gasperini lo utilizza con il contagocce perchè in attacco ha tante frecce al proprio arco, difatti ci sono altri calciatori che non trovano spazio come Muriel visto che spesso viene schierato Pasalic in attacco. Inattesa anche l'esplosione di Ilicic che qualche mese fa era stato dato per partente e invece adesso è diventato un punto fermo di Gasp. Insomma la concorrenza è tanta alla Dea e fatica anche a trovare spazio uno come Ruslan Malinovskyi che lo scorso anno ha fatto 12 gol. Sulla vicenda a Itasportpress.it ha detto la sua Giovanni Sartori, responsabile del mercato: "Miranchuk è stato accostato ad altre squadre di Serie A ma noi non abbiamo parlato con nessuno finora. La società crede in questo giocatore che ha qualità importanti. Presto arriverà anche il suo momento, ne siamo certi perchè è un professionista serio e un calciatore importante".