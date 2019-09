Mkhitaryan rivela: “Al Bano al mio matrimonio? Un regalo di mio suocero…”

Grande colpo della Roma che si è aggiudicata le prestazioni di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno ex Arsenal ha parlato al sito ufficiale giallorosso commentando anche una particolare situazione che aveva fatto sorridere in Italia, ovvero il suo matrimonio e la partecipazione del noto cantanta Al Bano.

CURIOSITA’ – “Stavamo vagliando diversi luoghi in cui sposarci. Alla fine abbiamo deciso di farlo in una delle città più romantiche del mondo. C’è una chiesa armena nell’isola di San Lazzaro, a Venezia. Abbiamo deciso quindi di fare in modo che la cerimonia avvenisse lì e di sposarci a Venezia”, ha detto Mkhitaryan. E su Al Bano: “È stato un regalo di mio suocero. È stata una sorpresa, non sapevamo neanche che ci sarebbe stato. Tutti sono stati contenti, è stato bello che ci sia stato anche lui”.