Mkhitaryan sbanca il Ferraris: Roma batte la Sampdoria e scavalca la Lazio

La Roma vince ancora ed è quinta in classifica

Dopo il successo nel derby, la Roma prosegue la rincorsa al quarto posto passando in casa della Sampdoria. Blucerchiati pericolosi in avvio con Thorsby, risponde Ibanez che manda alto di testa. Prima della mezz'ora la sblocca Mkhitaryan, che finalizza una bella azione; poco dopo Abraham va vicino al raddoppio intercettando un passaggio sbagliato verso Audero. Nella ripresa Sampdoria vicina al pareggio con Quagliarella. La Roma ha abbassato parecchio il suo baricentro nel finale, assalto Samp alla ricerca del pari supportata dai cori incessanti del Ferraris ma il risultato non è cambiato.