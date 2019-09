Moggi attacca Sarri: “Trova sempre scuse, è un male per il calcio”

Luciano Moggi all’attacco. L’ex amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha avuto parole tutt’altro che tenere nei confronti dell’allenatore bianconero Maurizio Sarri, prima di lanciarsi in un pronostico sullo scudetto.

SARRI – “Ha l’abitudine di trovare sempre scusanti, lo fa ovunque. Questo è un male per il calcio e Conte ha fatto bene a rispondergli in quel modo. Il caldo non valeva solo per lui, ma anche per la Fiorentina, che, al contrario, ha giocato benissimo. Ho sempre pensato che per cambiare gioco fosse necessario cambiare giocatori, cosa che non è stata fatta. La Juventus ha grandi campioni che possono risolvere uan gara in qualsiasi momento, ma il gioco non cambierà. Allegri? E’ stato cambiato perché era finito un ciclo e perché si voleva cambiare un gioco contestato da tutti”.

SCUDETTO – “Credo che il Napoli, ma soprattutto l’Inter, siano più vicine alla Juventus. Gli azzurri si sono rinforzati e hanno un grande allenatore”.