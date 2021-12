Moggi: “Difficilmente la Juventus arriverà tra le prime quattro”

Il parere dell'ex dirigente bianconero

Questa sera la Juventus sfiderà il Bologna nella 18^ giornata di campionato. Una gara da non sbagliare per la squadra bianconera per restare attaccata alle prime della classe ormai in fuga. A parlare della stagione della Vecchia Signora è stato Luciano Moggi , intervenuto ai microfoni di Libero.

COMMENTO - "La Juve è bisognosa di rifarsi la faccia, anche perché dopo nove anni di vittorie è quasi normale prendersi l’anno sabatico per meditare al fine di riproporsi in veste nuova e vincente, e sempre con Allegri. La giornata vede la squadra bianconera impegnata al Dall’Ara contro il Bologna: il pareggio ci sembra il risultato più probabile che servirebbe più al Bologna per non essere inghiottito nella seconda parte della classifica. Di un punto se ne farebbe poco la Juve impegnata ad entrare tra le prime quattro: impresa certamente non facile perché le squadre di testa ci sembrano troppo lontane da raggiungere e, tra l’altro, in un momento di forma migliore".