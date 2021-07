Moggi e la Serie A: “Per lo scudetto attenzione all’Atalanta”

Parla l'ex storico dirigente della Juventus

Luciano Moggi dice la sua sulla prossima stagione di Serie A. Sulle pagine di Libero ecco i pronostici dell'ex dirigente della Juventus che si è concentrato soprattutto sulla solidità delle società ed in modo particolare sui cambiamenti avvenuti.

"Solo Milan e Atalanta hanno potuto mantenere lo staff tecnico del passato, mentre l'Inter ha subito il diniego a proseguire da parte di Conte. Fate attenzione all'Atalanta, ha un tecnico da scudetto. A Bergamo Percassi e Gasperini sembrano aver costruito addirittura un team perfetto che è stato capace di far conoscere e stimare anche oltre confine una società che, inizialmente, era conosciuta solo in ambito nazionale. La continuità dovrebbe fortificarne l'immagine e noi consideriamo la Dea tra le migliori del nostro campionato", ha scritto Moggi. "Stessa cosa si potrebbe dire del Milan circa la conferma di mister Pioli per aver saputo portare inaspettatamente i rossoneri al secondo posto della classifica. Pioli dovrà superarsi ma accontentare la piazza sarà più difficile perché a differenza del passato campionato, dove il Milan era partito senza troppe ambizioni, quest'anno le pretese sono quelle di vedere i rossoneri nei quartieri alti della classifica. Con l'avvento di Max Allegri la Juve dovrebbe invece ridiventare competitiva, mentre l'Inter sarà l'avversaria di sempre, resa magari più debole dalla partenza di Conte".