Moggi gioca Juventus-Milan: “Gara equilibrata. Finirà…”

Il commento dell'ex dirigente dei bianconeri

In vista della sfida di questa sera tra Juventus-Milan, sulle colonne di Libero, Luciano Moggi ha voluto dire la sua commentando gli argomenti principali del big match valida per la quarta giornata di Serie A:"A prima vista sembrerebbe addirittura un incontro tra una comprimaria (la Juve) e una big (il Milan), anche se le due si equivalgono. La squadra bianconera si trova attardata per gli errori ripetuti di Szczesny con Udinese e Napoli e deve ancora assimilare bene il ritorno al calcio di Allegri. La vittoria facile in Champions contro il Malmoe potrebbe averle ridato morale e il giorno in più di riposo tra coppa e campionato le permetterà di smaltire la fatica". E sul Milan: "Al contrario del Milan che potrebbe arrivare a corto di energie avendo giocato mercoledì a Liverpool, spendendo tanto nel tentativo di non perdere. Tra i bianconeri rientrerà Chiesa (quantomeno dalla panchina). Il pareggio sembra il risultato più probabile", le parole dell'ex dirigente bianconero riportate da TMW.