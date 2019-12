Moggi: “Lo scudetto? Occhio alla Lazio…”

Prima parte di campionato avvolgente, con Inter e Juventus appaiate in vetta a quota 42 e la Lazio distante sei lunghezze, con però una partita in più da giocare. Proprio della lotta scudetto, intervenendo in collegamento telefonico al Premio MM7 dedicato a Mario Mariozzi, ha parlato l’ex direttore generale dei bianconeri Luciano Moggi.

SCUDETTO – “Per la corsa al titolo non va scartata la Lazio, una squadra che va secondo la luna: se la luna è buona può vincere con tutti, se invece è cattiva può perdere con chiunque”.

