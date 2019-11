Moggi punge Cristiano Ronaldo: “La carta d’identità non perdona…”

Luciano Moggi a tutto tondo. L’ex dirigente della Juventus, ai microfoni di Radio Bianconera, ha analizzato la stagione della formazione di Maurizio Sarri, mandando anche una stoccata a Cristiano Ronaldo.

SARRI E ALLEGRI – “Allegri ha vinto tanto, mentre Sarri ha ancora da vincere. Vedremo alla fine chi sarà stato migliore. Il gioco? Alla Juve non conta, i bianconeri guardano il risultato: non avranno mai un gioco corale”.

CRISTIANO RONALDO – “Fare due partite alla settimana alla lunga sembra impossibile per tutti. Cristiano è un giocatore che si è costruito, ha dato tutto se stesso alla professionalità, ma la carta d’identità non perdona. E’ meno reattivo rispetto ai tempi in cui giocava nel Real”.

CONSIGLI – “Chi consiglio a Paratici? Se guardiamo i giovani, dico Tonali. La Juventus ha bisogno di giocatori di qualità a centrocampo”.