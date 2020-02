Moggi sta con Nedved: “La Juventus dà fastidio. Parlare di arbitri è tipico di chi perde…”

Continuano le polemiche dopo la partita di campionato tra Juventus e Fiorentina. Dopo le accuse del presidente Commisso agli arbitri, e la risposta di Pavel Nedved, arriva il parere di Luciano Moggi, ex direttore generale bianconero. Parlando a Radio Bianconera, l’ex dirigente ha commentato le vicende della sfida, compresi i battibecchi successivi.

POLEMICHE – “Ho sentito le polemiche da parte del presidente della Fiorentina e anche la risposta di Nedved. Mi hanno anche mandato su Whatsapp una mia foto con i capelli di Pavel…”, ha raccontato Moggi. “La verità è che la Juventus quando vince dà fastidio e siccome vince dà una vita è una vita che dà fastidio. Le dichiarazioni di Commisso? Le ritengo dichiarazioni di uno che ha a cuore le sorti della sua squadra che sicuramente non meritava di perdere 3-0. Nel primo tempo la Viola ha giocato alla pari, ma nel risultato non c’è niente da eccepire. Il secondo rigore forse poteva essere generoso, ma la vittoria non si può discutere. È arrivata meritatamente anche se la Juve non ha sfavillato. La Juve dà fastidio, il fatto che si mettano sempre in mezzo gli arbitri è tipico di chi perde”.

CON NEDVED – “L’atteggiamento di Nedved? Credo abbia replicato in maniera educata, non ha offeso nessuno anche se Commisso era entrato a gamba tesa. Il presidente viola era arrabbiato per altri episodi, ma penso non fosse la serata giusta per dire tutto quello. Poi c’è il VAR. Non c’è dubbio sul fatto che la Juventus abbia meritato i tre punti, poi può anche essere vero il fatto che la Fiorentina non meritasse un ko così netto”.