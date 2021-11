Moggi su Calciopoli: “Molte persone stanno cambiando idea”

"Avevamo contro Lega e Coni ed io semplicemente mi difendevo" ha detto Moggi

L'ex direttore sportivo della Juventus, Luciano Moggi è tornato a parlare dello scandalo Calciopoli, in un'intervista a Radio Punto Nuovo: "Mi annoia ormai a parlare della mia storia, ma piano piano le persone stanno cambiando idea. Non mi interessa sapere chi mi ha fregato, l'importante è che ho la coscienza pulita. Mi basta dire che a Coverciano hanno sostituito il filmato del sorteggio arbitrale. Mi hanno dato del mafioso del calcio. Alla gente, piace darmi la colpa. Il processo è stato fatto per colpire la Juventus, non solo a me. In un episodio riguardante Cordoba, Auricchio dichiarò che dell'Inter non gliene fregava nulla. Si voleva solo colpire la Juve". Sulle accuse ai suoi danni, conclude: "Avevamo contro Lega e Coni ed io semplicemente mi difendevo. Quando è morto Papa Giovanni Paolo II, decisi di far slittare la partita di un giorno ma alla fine la partita si giocò dopo 20 giorni, così il Milan poté recuperare Kakà e la colpa fu data a me, affermando che volevo giocare dopo alcuni giorni per far recuperare le forze ai giocatori della mia squadra. Io non faccio la vittima, sono una vittima".