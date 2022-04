Molina strizza l’occhio alla Juventus: “Interesse fa piacere ma non sono il nuovo Cuadrado”

L'esterno piacere a tanti club tra cui quello bianconero

Senza dubbio tra i migliori calciatori della stagione, per lo meno della rosa dell' Udinese . Parliamo di Nahuel Molina , esterno bianconero, che ha attirato l'interesse di tanti top club tra cui la Juventus . Il laterale argentino dei friulani, classe 1998, ha parlato in un'intervista a Tuttosport di mercato e delle sue caratteristiche tecniche.

Sui rumors che lo vorrebbero nel mirino della Juventus e non solo: "L'interesse della Juve e dei grandi club fa piacere, ma adesso non ci penso e sono concentrato sul finale di campionato con l'Udinese. Se arrivo a 10 gol porto tutta la squadra fuori a cena. Poi sogno il Mondiale in Qatar con Messi", ha detto Molina.