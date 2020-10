Monte ingaggi Serie A, la Juventus fa paura: le cifre da Cristiano Ronaldo a Frabotta…

La Juventus ha il monte ingaggi più alto della Serie A: 236 milioni lordi all’anno, 58 milioni in meno rispetto a quello della scorsa stagione ma sempre il più alto di tutta Italia. Da un’analisi de La Gazzetta dello Sport, arrivano le cifre di tutti i calciatori bianconeri.

Juventus: gli ingaggi dei calciatori

In casa Juventus è ancora molto in auge la questione ingaggi. I bianconeri con 236 milioni dominano in Italia nonostante nel calcolo non rientrino i costi per la buonuscita di Higuain. In rosa, invece, ancora Khedira, Douglas Costa, che è andato via soltanto in prestito esattamente come Rugani e De Sciglio.

La classifica è capitanata da Cristiano Ronaldo e dai suoi 31 milioni di euro netti all’anno. Alle sue spalle De Ligt con 8 e Dybala a 7.3. Tra i difensori è Bonucci a prendere lo stipendio più alto con 6.5 milioni. Il bianconero che prende meno soldi è Frabotta con 100mila euro netti a stagione. Rabiot e Ramsey con 7 milioni sono i centrocampisti che prendono di più.