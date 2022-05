Montella e la volata scudetto: “Tutto aperto, ma Pioli ha un vantaggio”

L'ex attaccante sulla corsa al Tricolore e la posizione di vantaggio del Milan

Corsa scudetto che entra nel vivo con le ultime partite di campionato. Vincenzo Montella , mister dell'Adana Demirspor ha voluto dire la sua in occasione anche del match di questa domenica tra Milan e Fiorentina . Parlando a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante si è soffermato soprattutto sui rossoneri, per altro da lui allenati in passato.

COMMENTO - "Pensavo che i rossoneri sarebbero stati protagonisti a lungo, anche se non immaginavo di vederli davanti a 4 partite dalla fine", ha detto Montella sul Milan. "Pioli ha un vantaggio leggero ma importante, però è tutto aperto: il calcio sa essere crudele e non mancheranno altre trappole. Sfida tostissima, contro la rivelazione del campionato. Arriva da due ko ma ha qualità e intensità. È la testa nel rush finale a fare spesso la differenza. L’abitudine a giocare per certi traguardi può darti qualcosa in più, anche la spensieratezza dei giovani può trascinarti oltre i limiti. Chi mi ha stupito di più? Tonali. È cresciuto tantissimo in personalità e gestione della palla. Le prospettive si intuivano, però un conto è intravederle e un altro è dare continuità".