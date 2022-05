Monza in A, arriva il messaggio social di Balotelli

Anche Super Mario, da buon ex, non ha fatto mancare il suo omaggio al club brianzolo

Una prima volta storica per il Monza che, dopo il doppio confronto col Pisa nella finale playoff, ha conquistato la promozione in Serie A. Un traguardo speciale per tutto l'ambiente brianzolo ed in particolare per mister Stroppa, i giocatori, ma anche per Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, autori del progetto societario. Chi ha vissuto evidentemente dei bei momenti con il club e ha ancora un bel ricordo è Mario Balotelli. L'ex attaccante biancorosso si è infatti complimentato con la squadra per la promozione attraverso il suo profilo Instagram.