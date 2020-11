Morata e l’espulsione a gara finita: cosa ha detto all’arbitro

Oltre al danno, anche la beffa. La Juventus non riesce a vincere senza Cristiano Ronaldo in casa del Benevento e il suo unico vero bomber, Alvaro Morata, si fa espellere per proteste. Nella serata del Vigorito, i bianconeri non vanno oltre l’1-1 contro l’ottima squadra di Pippo Inzaghi e nel finale concitato arriva anche la brutta notizia.

L’attaccante spagnolo, complice la frustrazione per la mancata vittoria, avrebbe diretto all’arbitro alcune parole di troppo. Secondo le prime ricotruzioni il calciatore protestava per la mancata assegnazione di un rigore e avrebbe rivolto all’arbitro Pasqua la frase: “Quello era un rigore imbarazzante”. Una frase che evidentemente non è andata già al fischietto che gli ha mostrato, senza pensarci troppo, il rosso diretto. Per Morata è attesa una squalifica sicura di una giornata che gli farà saltare il derby contro il Torino.