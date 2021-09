Morata sorprende il Milan poi è Rebic a infilzare la Juventus (1-1)

Match intenso all'Allianz

Si è chiuso in parità il big match della quarta giornata di Serie A tra la Juventus e il Milan. Match intenso e anche ricco di occasioni per i bianconeri e per i rossoneri. Primo tempo di grande intensità e dominio della Juventus che sblocca il match al 4' grazie a un micidiale contropiede di Morata che ha tagliato tutta la difesa rossonera. Nella ripresa, il ritmo dei bianconeri si abbassa e viene fuori il Milan che pareggia grazie a un colpo di testa di Rebic sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Finale con stanchezza e poca lucidità e punteggio che non è più cambiato. Pareggio che non accontenta la Juventus ma soddisfa più il Milan.