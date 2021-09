Morata spaventa il Napoli che poi ribalta la Juve con Politano e Koulibaly

Grande Napoli nel secondo tempo e Juve ha pagato la spinta azzurra

Successo del Napoli nel big-match contro la Juventus. I bianconeri erano passati in vantaggio con Morata che al 10' approfitta di un controllo sbagliato di Manolas per battere Ospina. Nella ripresa è Szczesny a sbagliare la presa su un tiro a giro di Insigne e Politano anticipa Rabiot segnando il gol del pari. All'86' Koulibaly con un tap-in di destro non perdona un errore di Kean sugli sviluppi di un corner. Problema muscolare per Insigne, che lascia il campo zoppicando ma gli azzurri mantengono il risultato. Per la Juve è la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko interno con l'Empoli.